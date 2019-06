Trump anuncia que restaurarà les relacions amb Huawei

El president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar ahir que les companyies nord-americanes podran tornar a subministrar material a la tecnològica Huawei en el marc del reinici de les negociacions comercials amb la Xina anunciat durant la cimera del G-20 a Osaka, al Japó.

Trump decideix així revertir una decisió per la qual prohibia aquestes companyies entaular relacions comercials sota la sospita que Huawei, principalment coneguda pels seus telèfons mòbils, podria suposar una amenaça per a la seguretat nacional.

«Enviarem i vendrem a Huawei una tremenda quantitat de productes que s'empren en les coses que fan. I vaig dir que perfecte. Seguirem venent-los aquests productes», va asseverar.

Trump va signar una ordre executiva que prohibeix a les empreses nord-americanes de telecomunicacions utilitzar dispositius elaborats per companyies que puguin suposar «un risc per a la seguretat nacional», fet que obria la porta a una possible prohibició amb el gegant asiàtic Huawei.

El president, però, no va parlar en la trobada sobre la situació de la cap financera Meng Wanzhou, arrestada al Canadà a petició de la autoritats nord-americanes i sobre la qual s'ha especulat que Trump podria anul·lar l'ordre de detenció.

El decret inicial sobre Huawei invoca la Llei de poders econòmics d'emergència internacional, que dona al president l'autoritat de regular el comerç en resposta a una emergència nacional que amenaci als Estats Units. La mesura ordena al departament de Comerç, que treballa amb altres agències del Govern, a presentar un pla d'aplicació d'aquí a 150 dies.

En un comunicat difós per la Casa Blanca, el mandatari nord-americà justificava la seva decisió en els atacs rebuts per «adversaris estrangers» que tracten d'«explotar debilitats en els sistemes d'informació i comunicació» del seu país.

En aquest sentit, el president dels Estats Units va explicar que aquesta amenaça existeix per la utilització personal de dispositius o serveis oferts per aquelles empreses –com seria el cas de Huawei– que tracten de dur a terme un espionatge centrat en l'economia i la indústria dels Estats Units.



Sense nous aranzels

A més, durant la cimera del G-20, Donald Trump es va congratular per la represa de les negociacions comercials amb la Xina després de mesos de tensió i va assegurarque, ara per ara, no imposarà aranzels addicionals mentre duri aquesta fase de reinici de les converses, com també que els beneficis d'aquest acostament es percebran de manera gairebé immediata.

«Ara per ara ni aixecarem els aranzels existents ni n'imposarem de nous. Ens queden aproximadament uns 350.000 milions de dòlars a la balança comercial per sobre dels que podríem aplicar, però de moment parlaré amb la Xina», va manifestar, en corroborar una informació avançada hores abans per l'agència oficial de notícies xinesa Xinhua.

«El que sí que puc dir és que la Xina ens comprarà una tremenda quantitat de menjar breument, gairebé immediatament», va manifestar el president nord-americà.