Trump, primer president dels EUA que visita Corea del Nord estant en el càrrec

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, van acordar reprendre «en qüestió de setmanes» les converses de treball entre els dos països sobre el desarmament nuclear de Corea del Nord, després d'una reunió mantinguda a la zona desmilitaritzada entre les dues Corees, en què Trump es va convertir en el primer president dels EUA en el càrrec que ha trepitjat territori nord-coreà.

«L'important aquí no és la velocitat», va explicar Trump al final d'una trobada que es va allargar durant uns 50 minuts, més del que s'havia estipulat inicialment, a la Casa de la Llibertat de Panmunjom, la instal·lació dividida entre els dos països. «Hem acordat crear uns equips de negociadors i el que passarà en un termini de dos o tres setmanes és que començaran a treballar junts per veure si poden aconseguir alguna cosa», va afegir el mandatari.

Trump va passar revista al desplegament de militars nord-americans i sud-coreans abans de trobar-se cara a cara amb el líder nord-coreà per tercera vegada des del seu mandat. Poc després de l'encaixada de mans amb Kim sobre la línia de demarcació a l'àrea de seguretat conjunta de Panmunjom que connecta el nord i el sud, Trump va decidir travessar la frontera per convertir-se en el primer inquilí de la Casa Blanca que posa un peu a Corea del Nord, un gest aplaudit pel líder nord-coreà.

«El president Trump acaba de creuar la línia de demarcació. S'ha convertit en el primer president dels Estats Units que visita el nostre país, i veig aquest acte com una forma d'eliminar un desafortunat passat i obrir un nou futur»,va assenyalar Kim, al costat del president nord-americà, davant els mitjans de comunicació.

En resposta, Trump va convidar el líder nord-coreà a anar Washington en viatge oficial. «El convido ara mateix a la Casa Blanca», va afirmar Trump després d'agrair al líder de Corea del Nord que acceptés la seva invitació de trobar-se amb ell ahir. «Si no arriba a aparèixer, la premsa m'hauria deixat fatal», va fer broma Trump.

Per part seva, els precandidats presidencials demòcrates van retreure al president nord-americà que hagi viatjat a la frontera entre Corea del Nord i Corea del Sud per «fer-se la foto» amb Kim Jong-un tot i que no s'han aconseguit avenços tangibles per resoldre el contenciós del programa nuclear nord-coreà.

Un dels precandidats, Julián Castro, va argumentar que aquesta reunió només eleva el prestigi d'un dictador. «És preocupant que aquest president concerti erràticament una trobada sense que s'hagi fet la feina», va dir.