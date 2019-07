Sánchez creu que l'acord pels alts càrrecs de la UE «demostra que Espanya ha tornat»

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, creu que la proposta dels estats pel repartiments dels alts càrrecs a la UE és "extraordinari" i "demostra que Espanya ha tornat". En roda de premsa després de tancar l'acord amb els seus homòlegs, Sánchez ha celebrat que Josep Borrell sigui el candidat a dirigir la diplomàcia europea. "Espanya ha tornat proposant una persona acreditada amb experiència per a un lloc vital en els pròxims cinc anys com és la política exterior i de defensa", ha dit Sánchez.

A més, ha explicat que el càrrec ampliarà "les capacitats i competències", ja que a la cartera s'hi unirà també l'ajuda humanitària i els recursos cap a l'Àfrica i l'ajuda humanitària. Per altra banda, ha dit, Borrell "és una persona que representa el sud d'Europa".

Sobre el paquet de noms proposat pels estats, Sánchez ha dit que per a Espanya és "molt equilibrat". "Per primera vegada a la història serà una dona qui presideixi la Comissió Europea", ha dit en relació a Ursula von der Leyen, remarcant que és una "gran notícia" que sigui una dona qui lideri la UE i que també hi hagi una altra dona al capdavant del BCE.



Càrrecs per als socialistes



Davant el fet que finalment els populars mantinguin la presidència de la Comissió Europea, d'acord amb la proposta, Sánchez ha justificat que el seu candidat, Frans Timmermans, seguirà com a vicepresident primer de la Comissió i els socialistes es quedaran amb el primer mandat de la presidència de l'Eurocambra.

A més, ha argumentat que ara hi ha "més complexitats" per arribar a acords, ja que el repartiment es pacta entre tres famílies: populars, socialdemòcrates i liberals.



Model d'Spitzenkandidaten



Qüestionat pel fet que la proposta del Consell tancada pels estats se salta el principi de l'Spitzenkandidaten, Sánchez ha insistit que els socialistes han batallat "molt fort" perquè ho fos Timmermans i ha responsabilitzat el Partit Popular Europeu d'acabar amb el model.

"Consideraven que exclosa la figura de Manfred Weber significava que també s'havia d'invalidar Timmermans i Vestager com a candidats", ha dit. En tot cas, ha admès, caldrà "reflexionar" sobre què és l'spitzenkandidat. "Hi havia partits polítics amb diferents concepcions del que significa", ha conclòs.