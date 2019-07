Els Mossos detenen la parella de la jove apareguda morta a Granollers al setembre

Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de Vianca Alejandra Roca, la jove de 25 anys que va aparèixer morta a prop del riu Congost de Granollers el 9 de setembre de 2018. Així ho ha avançat 'El Periódico' i ho han confirmat a l'ACN fonts properes a la família. La policia el va arrestar dilluns després d'una complexa investigació que ha permès reunir suficients proves contra ell. El jutge responsable d'aquest cas ha decretat presó provisional per a l'home. La víctima, que era originaria de Bolívia, va desaparèixer al mes de juliol del 2018 i la darrera vegada que la seva família la va veure amb vida va ser aquell vespre quan va anar a deixar el seu fill de sis anys a casa de la seva mare per anar a sopar amb el presumpte homicida. Havia discutit amb ell.

Tot i que la família de la víctima va denunciar-ne la desaparició al juliol del 2018, no va ser fins dos mesos després, el dia 9 de setembre, quan un passejant va localitzar el cos sense vida de la dona en un dels marges del riu Congost de la capital vallesana. El cadàver presentava evidents signes de violència i es trobava en un avançat estat de descomposició. Per aquest motiu, la policia no va confirmar que es tractava de la jove fins el dia 14 de setembre.

Després de diversos mesos d'investigació, finalment els Mossos d'Esquadra han reunit suficients evidències que apunten que la dona hauria mort a mans de la seva parella. La policia va arrestar el presumpte homicida dilluns passat i el jutge va decretar-ne el seu ingrés a presó.

El sindicat CCOO ha emès un comunicat condemnant els fets i ha expressat el seu suport envers la família de la víctima. "CCOO mostra la seva indignació i preocupació per fets com aquest, es suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat", indica el text que destaca "el compromís ferm per cooperar en la construcció d'una societat en la qual les dones puguin viure lliures de qualsevol de les violències".