ICV analitza com fer front al deute que amenaça la seva viabilitat

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) està analitzant com fer front al deute que amenaça la viabilitat financera de la formació ecosocialista, que en els últims cicles electorals ha perdut, a més, representants electes en les institucions.

Diverses fonts de la formació han assegurat que, malgrat tot, estan al «corrent» de «tots els pagaments i compromisos» i que, si bé encara no hi ha una decisió presa, treballen en vies per evitar que el partit acabi en un concurs de creditors i en la dissolució consegüent, tal com va avançar Vozpópuli.

Els resultats del 26-M han provocat una nova pèrdua de representants públics d'ICV a tot Catalunya, la qual cosa dificultaria la viabilitat de la situació financera del partit, que, segons les seves pròpies dades publicades, arrossega un deute del voltant de 9 milions d'euros.

A més, quan es va crear Catalunya en Comú el 2017 es va aprovar un codi ètic que rebutjava subscriure productes de finançament amb la banca i prohibia la condonació del deute, la qual cosa els va portar a no voler absorbir el deute d'ICV.

Com a conseqüència de la situació econòmica del partit, en els últims anys el personal d'aquesta formació s'ha anat reduint progressivament.