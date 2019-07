Cau el ciberestafador més gran d'Espanya: 23 anys i 300.000 euros mensuals

La Guàrdia Civil ha detingut al ciberestafador més gran de la història d'Espanya: un jove de 23 anys, esmunyedís i violent que arribava a manejar ingressos de fins a 300.000 euros al mes i que tenia sota les seves ordres i a sou a un important grup criminal.

Es tracta de JAF, arrestat a l'Operació Lupin, realitzada per la Direcció General de la Guàrdia Civil i que està relacionada amb la investigació de la qual la Policia Nacional va informar ahir, que es va saldar amb 45 detinguts per fraus "en línia "a unes 2.400 víctimes.

Molts d'aquests detinguts, segons han dit a Efe fonts de la investigació, eren les "mules" que captava per al ciberestafador un altre arrestat, ja a la presó juntament amb l'"informàtic" i amb J.A.F. per ordre d'un jutjat de Requena (València), que va decretar presó per als tres.

Segons les indagacions dels agents del Departament de Delictes Telemàtics de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, les estafes es cometien per la venda de productes d'electrònica -videoconsoles i telèfons mòbils sobretot- en botigues "online" fraudulentes, a través de pàgines web copiades d'altres legals i de prestigi.

Aquestes falses pàgines duraven poc, arribant-se a activar només un cap de setmana per desaparèixer ràpidament sense deixar rastre. Però aquest poc temps, i amb una intensa campanya de publicitat i ofertes llamineres, aconseguien captar molts compradors.

Els agents han rastrejat 30 botigues "online" diferents gestionades per J.A.F. i els seus col·laboradors, que captaven els potencials clients en portals de compravenda i des d'ells els "redirigien" a les seves pàgines fraudulentes.

A més de mòbils i videoconsoles, a les pàgines oferien altres productes segons l'estació de l'any, com aires condicionats o gasoil de calefacció.

Gairebé un any ha estat el grup de l'UCO darrere d'aquest jove, però es creu que almenys feia tres anys que estava cometent diverses estafes, encara que la que més utilitzava era el pagament del producte triat per transferència bancària.

Per a això, comptava amb nombrosos comptes, a nom de persones joves a les que captaven a canvi d'algunes significatives quantitats de diners per facilitar les seves dades.

J.A.F. prenia "exagerades" mesures de seguretat, segons la Guàrdia Civil. Així, utilitzava diferents identitats, no arribava a residir mai més d'una setmana en el mateix domicili i habitualment triava hotels i aparta-hotels a Madrid capital i de les localitats pròximes de Las Rozas i Majadahonda.

De vegades pagava un mes per avançat, però a la setmana deixava l'establiment.

El cervell d'aquesta estafa mantenia un ferri control sobre les "mules" que captava i si algun d'aquests col·laboradors es quedava amb més diners dels estipulats, no dubtada en fer-li-pagar.

Per venjar-se, publicava el número de telèfon d'aquesta persona com si fos un estafador i, fins i tot, arribava a pagar a tercers perquè li donessin una pallissa.

J.A.F. va ser detingut en un cèntric hotel de Madrid en el que acabava d'establir-se. En el seu poder tenia més de 50 "smartphones" i més de 100 targetes SIM prepagament identificades a noms de tercers, a més d'important material informàtic que li va ser intervingut.

Tenia entre mans un pla per "l'estafa del segle". Estava preparant la infraestructura necessària de comptes corrents, telèfons i webs fraudulentes per obtenir un milió d'euros en el pròxim "BlackFriday".