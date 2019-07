El laborista Corbyn demana un segon referèndum sobre el Brexit

El líder del partit opositor al Regne Unit passejant per Londres a principi d'aquest mes de juliol

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, va assegurar ahir que el futur primer ministre britànic haurà de convocar una nova consulta sobre el Brexit, al mateix temps que va avançar que la seva formació farà campanya per la permanència a la Unió Europea.

«Sigui qui sigui el primer ministre, hauria de poder tenir la confiança de portar el seu acord davant el poble, en una votació pública», va afirmar Corbyn, en una carta remesa als membres del Partit Laborista.

En la seva missiva, Corbyn no aclareix quina posició adoptarà en el cas que el país es vegi abocat a celebrar, en un futur pròxim, unes eleccions generals, ni tampoc si els laboristes continuaran defensant la permanència a la Unió Europea en aquest escenari electoral.

En tot cas, Corbyn va deixar clar als seus militants que el partit farà campanya per la continuïtat en el bloc comunitari en un futur referèndum, tant si el que se sotmet a votació és un acord per al Brexit com si és una sortida sense pacte amb Brussel·les.

«En aquestes circumstàncies, vull deixar clar que els laboristes faran campanya per la permanència i en contra de l'opció sense acord o amb un acord tory que no protegeixi l'economia i els treballs», va assenyalar el líder laborista britànic.



Pressió als conservadors

Després d'admetre que el tema del Brexit va estar «divisiu» entre la ciutadania britànica i, «a vegades», en el si del Partit Laborista mateix, va defensar la posició que ha mantingut el seu partit els darrers tres anys. Així, va assegurar que van actuar correctament en respectar el resultat del referèndum del 2016.

Davant la pressió d'altres grups partidaris de la permanència, els laboristes han apel·lat el Partit Conservador a convocar un nou referèndum sobre la sortida de la Unió Europea.