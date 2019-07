Presó per a tres sospitosos d'haver violat en grup una dona a Cambrils

El jutjat d'instrucció 3 de Reus ha acordat enviar a presó provisional tres sospitosos de presumptament haver violat en grup una dona el 24 de juny passat a la ciutat de Cambrils, segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En una interlocutòria consultada per Europa Press, el jutge justifica la decisió pel risc de fugida, ja que els tres sospitosos s'enfronten a penes que poden arribar als 15 anys de presó i cap d'ells no té prou arrelament, perquè dos són d'origen estranger i el tercer no té cap arrelament econòmic, segons l'escrit judicial.