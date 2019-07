Desmantellen un grup itinerant assentat a Barcelona que robava en bars i altres establiments de l'Estat

La Guàrdia Civil de La Rioja ha desmantellat un grup itinerant assentat a Barcelona que robava en bars i altres establiments. Els agents els consideren autors de 28 robatoris en diferents localitats de La Rioja, en 25 bars, un magatzem, una farmàcia i una residència de gent gran. Els seus quatre integrants són homes amb un ampli historial delictiu, procedents de Moldàvia i Romania. Tenen entre 25 i 35 anys. Van causar importants danys materials en tanques, mobiliari, portes d'accés i màquines de tabac i escurabutxaques. Les reparacions i els diners robats superen els 77.000 euros.

La investigació va començar al gener per donar resposta a l'alarma generada entre propietaris de diversos establiments de diferents municipis de La Rioja, que havien detectat un repunt de l'activitat delictiva en un curt espai de temps. Els agents van constatar que tots els robatoris tenien el mateix patró. Els responsables eren homes joves i àgils que actuaven de matinada contra establiments comercials i bars amb màquines escurabutxaques i de tabac.

Durant el visionat de les imatges captades per càmeres de seguretat es va poder constatar que els lladres estudiaven primer la zona per verificar les vies d'escapament. Després entraven al local per analitzar les mesures de seguretat, els tipus de tancament i les càmeres. El dia del robatori inutilitzaven les alarmes i trencaven la tanca o la porta per accedir al local encaputxats.

Els investigadors van veure després que tenien un pis franc a Barcelona per amagar-se i guardar els objectes robats. Van registrar l'habitatge i van detenir els quatre lladres. El jutge va decretar presó per al cap del grup. Altres cossos policials analitzen ara si aquest grup va actuar també en el seu territori.