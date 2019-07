Un centenar de manifestants de l'ANC protesten davant de l'edifici de l'ens supramunicipal

Un centenar de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) van protestar ahir davant de la seu de la Diputació de Barcelona contra el pacte entre el PSC i JxCat que ha fet presidenta de la corporació la socialista Núria Marín.

Els concentrats van exhibir estelades i pancartes contra l'article 155 de la Constitució, que identifiquen amb el PSC, i van increpar tots els diputats que entraven a l'edifici de Can Serra, on va celebrar-se el ple de constitució, fos del partit que fos.

Durant la concentració van sentir-se càntics contra ERC i el PDeCAT, crits reclamant la independència de Catalunya i proclames contra Marín, que va ser investida, tal com estava previst pel protocol de la Diputació.



Un acord «greu»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va assegurar que l'acord sociovergent «és greu» perquè els votants del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 «no s'ho creurien» si haguessin sabut que JxCat investiria l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat a la Diputació.

«Si es fan coses contradictòries, la gent no ho entén i això genera desànim», va advertir la presidenta de l'ANC. Paluzie, que va atendre la premsa davant de l'edifici de la Diputació, va demanar que «la gent no caigui en aquest desànim» i no deixi de mobilitzar-se per pressionar els partits.