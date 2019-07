Milers de persones evacuades en un devastador incendi a Hawaii

Milers de residents han rebut l'ordre d'evacuar les àrees de Kihei i Maalaea de l'illa hawaiana de Maui a causa de l'agressiu incendi que continua cremant des d'aquest dijous. Al voltant de 12 quilòmetres ja han estat arrasats pel foc, que ha provocat el tancament de carreteres així com l'establiment de refugis per a allotjar els evacuats.

Com a resultat d'aquest devastador incendi, segons informen oficials de la Companyia Elèctrica de Maui, hi ha hagut una apagada general a gran part de la illa a causa del foc. De moment no hi ha previsió per aconseguir apagar el foc en unes hores.