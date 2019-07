Rodalies oferirà un servei del 66% en les hores punta durant la vaga de dilluns

El ministeri de Foment i la conselleria de Treball de la Generalitat han decretat els serveis mínims per a la vaga de treballadors de Rodalies del proper dilluns, convocada pel sindicat CCOO.

Durant la jornada de vaga circularan el 66% de trens regionals entre les 06.00 i les 09.30, i entre les 17.00 i les 20.30 hores; i a la resta de franges només circularan el 33% dels combois, ha informat un comunicat.

D'altra banda s'han establert serveis mínims del 72% dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat, i del 65% en els serveis d'Avant que operin a Catalu-nya.

Els usuaris poden consultar aquesta informació a la pàgina web de Rodalies, i en cas d'haver adquirit un bitllet amb antelació i es vegin afectats per les aturades, poden sol·licitar el reemborsament o el canvi del bitllet a les estacions i agències de viatges.

CCOO ha convocat l'aturada i ha fet una crida a secundar-la al personal del grup Renfe (Operadora, Viatgers, Mercaderies, Fabricació i Manteniment i Lloguer) per exigir més ocupació, menys jornada i una consolidació salarial, en protesta pel que cosa consideren un incompliment d'aspectes essencials de l'últim conveni col·lectiu.

Transport Metropolità de Barcelona (TMB) recomana usar dilluns l'L9, l'L10 nord i l'L5 del metro com a alternatives al tram tallat de la L1 entre Clot i Fondo, ja que el servei de Rodalies de Renfe, que pot usar-se per cobrir aquest trajecte, es veurà afectat per la vaga.

A més d'aquesta recomanació, TMB també ha anunciat que reforçarà els autobusos llançadores que transporten els usuaris entre les estacions tancades i les línies de metro recomanades per absorbir el passatge addicional que es preveu per la vaga de Rodalies i del personal d'atenció i informació.

La previsió és que les línies R2, R3 i R4 de Rodalies de Renfe, que permeten fer recorreguts entre Sant Andreu, La Sagrera, Clot i el centre de Barcelona, i que serveixen d'alternativa a l'L1 que roman tancada, disminuirà la seva capacitat de transport a causa de la vaga.