Torra: «No tinc cap intenció de convocar eleccions quan arribin les sentències»

El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura en una entrevista al diari Público que no té «cap intenció de convocar eleccions quan arribin les sentències». Torra, que diu «estar al servei d'aquest país» fins que arribi «la República independent de Catalunya», afirma que cal una «resposta unitària i col·lectiva» a la sentència del judici de l'1-O que passi per «tornar a exercir el dret a l'autodeterminació».

«L'acord pel qual treballo i treballaré infatigablement cada dia fins a les sentències és aquest», assegura. Segons Torra, la resposta ha de ser «unitària, plural i ferma», passar pel Parlament i «basar-se en el principi democràtic» i en «exercir tots els drets negats».

A l'entrevista, Torra admet que cal fer «autocrítica col·lectiva davant de la situació entre partits a Catalunya, però demana «que es valori» que malgrat «les contradiccions» el «govern segueix aquí».

Torra acusa el ministre espa-nyol d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, de ser «un dels grans piròmans de la vida política», i condemna com un «escàndol internacional» que fes seguiment de delegats catalans i polítics internacionals a Europa.

Pel que fa a les negociacions per formar un govern espanyol, Torra reitera que no donaran un «xec en blanc» a Pedro Sánchez i lamenta no conèixer la proposta del líder del PSOE pel que fa a Catalunya.

L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha respost a Quim Tor-ra a través del seu compte de Twitter i li ha dit que a l'hora de decidir si convoca eleccions li caldrà «el consentiment del republicanisme», i ha assegurat que a ERC no s'ha debatut l'opció de la conveniència d'unes noves eleccions.