Primer pacient diagnosticat d'Ebola a la regió congolesa de Goma

La ciutat congolesa de Goma, amb més d'un milió d'habitants, va declarar aquest diumenge el seu primer cas d'Ebola. Aquesta és una senyal del progrés cap al sud d'una epidèmia que va començar l'agost de l'any passat cap a les zones més poblades de la província de Kivu Nord, origen del brot a l'estat del país.

El Ministeri de Sanitat congolès, Oly Ilunga Kalenga, va informar que el diagnosticat és un pastor evangelista que tornava a Goma amb autobús, el 14 de juliol després de romandre diversos dies a Butembo, un dels actuals epicentres de l'epidèmia. El ministre també va assegurar que «el risc de propagació és baix, a causa de la velocitat amb la qual es va identificar el pacient».



Mesures a la regió congolesa

Goma porta preparant-se, des de fa mesos, per a l'arribada de l'Ebola, a través de la col·locació d'estacions per a rentar-se les mans i mesures addicionals d'higiene entre els funcionaris i treballadors del sector serveis. No obstant això, en les zones rurals, el virus ha estat més difícil de contenir per l'acció de grups armats.

L'epidèmia és la segona més greu de la història recent d'Àfrica. Fins al moment ha matat a més de 1.600 persones i afectat a gairebé 2.500.