Protecció Civil resol la majoria d'incidències de les tempestes de la matinada

Protecció Civil de la Generalitat ha tancat l'ALERTA del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya INUNCAT un cop resoltes les principals incidències ocasionades per les fortes pluges de la matinada a moltes poblacions sobretot del Garraf, Baix Llobregat i Baix Penedès.

Al llarg del dia, els cossos d'emergències i les brigades municipals han treballat intensament per resoldre les principals incidències com arbres caiguts i inundacions de baixos.

En tot aquest episodi, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut un total de 483 trucades per 358 incidències relacionades amb les pluges. Per comarques, la majoria de trucades s'han rebut de: Garraf (198), Baix Llobregat (142), Baix Penedès (57), Tarragonès (31) i Barcelonès (15). Per municipis, les localitats amb una concentració superior de trucades han estat Vilanova i la Geltrú (147), Castelldefels (113), Sitges (31), Cunit (28) i Gavà (25).

Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 378 avisos des de l'inici de l'episodi de pluja, aquesta passada matinada. La major part d'ells, a la Regió Metropolitana Sud. A més de treballar en inundacions de baixos, garatges i carrers, també s'han hagut de retirar branques i arbres caiguts i apuntalar-ne d'altres que havien quedat mig tombats a la via pública. En aquests moments, la unitat de submarinistes del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) continua treballant per terra i mar al Port de Vilanova i la Geltrú, apropant a costa peces de panell sandwich de la nau destruïda per la ventada associada a la tempesta.



L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil que els cabals d'aigua de rius, rieres i altres cursos fluvials de les comarques del Garraf i Baix Penedès ja s'han normalitzat.