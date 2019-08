El preu del lloguer a Barcelona s'abarateix un 1%

El preu dels lloguers a Barcelona durant el primer trimestre del 2019 ha estat de 944 euros, en el què suposa el primer abaratiment després de cinc trimestres consecutius d'increments. La xifra suposa un canvi de tendència però segueix mantenint-se alt, ja que és un 5% més que el mateix període de l'any passat, quan va ser de 897,89 euros. De fet, en els darrers tres mesos de l'any passat, es va marcar un màxim històric, amb 954,29 euros. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, el nombre de contractes realitzats va caure a nivells del tercer trimestre del 2017 (12.898). En concret, el primer trimestre del 2019, es van registrar 12.832 contractes a Barcelona, xifra que suposa un descens interanual de l'1,15% i d'un 5,65% respecte els darrers tres mesos de l'any passat. El període durant el qual es van signar més contractes va ser el quart trimestre del 2017, amb 13.815.

Pel que fa la mitjana del preu per metre quadrat durant el primer trimestre de l'any, va ser de 13,6 euros davant els 13,7 euros del quart trimestre i els 13,1 euros dels tres primers mesos del 2018. Des del primer trimestre de 2017, el preu de lloguer per metre quadrat no ha baixat dels 13 euros.