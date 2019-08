Detingut per atropellar dues persones a Organyà i fugir del lloc de l'accident conduint begut

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un veí de la Seu d'Urgell de 19 anys com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat del trànsit, de lesions i d'abandonament del lloc de l'accident. El fets han tingut lloc cap a dos quarts de set del matí a Organyà (Alt Urgell) quan el jove circulava amb un tot terreny entre el carrer Nou i la plaça de les Homilies. En arribar en aquest punt i per causes que es desconeixen, el conductor ha fet marxa enrere i ha impactat contra un contenidor, atrapant a dues persones que han resultat lesionades. Acte seguit ha fugit a tota velocitat del lloc dels fets. Poc després els Mossos han localitzat el vehicle estacionat al carrer la Coma i el noi en un pis de la localitat. El jove, que ha reconegut els fets, ha donat un resultat de 0,67 mg/l a la prova d'alcoholèmia.

Els Mossos d'Esquadra han localitzat el tot terreny estacionat al carrer la Coma, gràcies a la col·laboració ciutadana. Diversos veïns han indicat a la policia que el conductor es trobava en un pis de la localitat, on ha estat localitzat pels agents els quals li han practicat la prova d'alcoholèmia, que ha donat positiva. Davant els fets, el jove ha estat detingut. Es dona el cas que es tracta d'un conductor novell ja que no feia ni un any que havia obtingut el permís de conduir.

Les dues persones lesionades han estat ateses immediatament pel SEM, que tenia una unitat a Organyà amb motiu de la celebració de la festa major del municipi, i les han traslladades a l'Hospital de la Seu d'Urgell, una en estat menys greu i l'altra, lleu.