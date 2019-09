Unes 300 persones a la concentració davant del Parlament amb presència d'un grup d'encaputxats

Unes 300 persones es concentren a les portes del Parlament, segons xifra que facilita l'Ajuntament de Barcelona, en resposta a una crida feta per les xarxes socials que convidava a encerclar la cambra catalana. Els Mossos d'Esquadra han indicat que hi ha un grup reduït d'encaputxats que han llançat tanques, objectes, pedres, material pirotècnic i pots de fum, accions que han fet incrementar la tensió a la zona. Un encaputxat també ha cremat una bandera espanyola. De moment, els Mossos acordonen l'edifici i han advertit per megafonia de possibles càrregues, tot i que no han actuat. La policia catalana ha identificat dues persones que arrencaven llambordes per llançar-les contra la línia policial.