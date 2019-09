Budó afirma que la Diada marca «un punt d'inflexió» per buscar la «unitat d'acció»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va afirmar ahir que la manifestació de la Diada marca «un abans i un després» i un «punt d'inflexió» per buscar la «unitat d'acció que demana la gent».

Budó va assegurar que el mateix president del Govern, Quim Torra, està «liderant» la recerca d'aquesta «unitat d'estratègia» del sobiranisme català per «fer front» a «la tardor que ens ve», marcada per la sentència del Tribunal Suprem.

Segons la consellera, després de la manifestació cal «traçar el camí a seguir d'ara endavant». Budó va fer una lectura positiva de la participació a la Diada, tot i que les xifres reflecteixen un descens: «Quin país és capaç, durant més de vuit anys, de mobilitzar centenars de milers de persones de manera cívica i pacífica?». Per això, va afirmar que ha estat un «èxit».

Tot i que, segons les dades de la Guàrdia Urbana, hi va haver 400.000 manifestants menys que l'any anterior, per a la consellera de la Presidència la mobilització va servir per «tornar a demostrar» que «centenars de milers de persones» estan disposades a sortir al carrer per defensar la llibertat de Catalunya. «Va ser un èxit de convocatòria i una altra vegada el poble de Catalunya va respondre massivament i cívicament a la crida de la manifestació de la Diada», va dir.

Per la seva part, el president del Parlament, Roger Torrent, va posar l'accent en la persistència del moviment independentista i va treure importància a les xifres després que a la Diada d'aquest any s'hagin registrat menys participants que en les anteriors. «No són tan interessants les xifres com el moviment de fons i la resiliència del moviment. Si es tracta de comptar-nos, comptem-nos a les urnes», va defensar en referència a un referèndum en una entrevista a Ràdio 4.

Torrent també va condemnar «enèrgicament» l'agressió que va patir una periodista de TVE davant el Parlament després de la manifestació organitzada per l'ANC. «Denuncio absolutament aquesta actitud d'una minoria que no ens representa», va afegir. Al vespre es van viure moments de tensió davant les portes del Parlament per la presència d'un grup d'encaputxats.

Torrent va acusar el president del Govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, de tenir la voluntat de «cronificar» el conflicte amb Catalunya. I va lamentar que, tot i alguna declaració, no ha fet cap gest.

Pel que fa a la dificultat d'arribar a un acord entre PSOE i Unides Podem per formar govern, el president del Parlament va apuntar que sembla que Sánchez prefereix tornar a anar a eleccions abans que afrontar qüestions com Catalunya. «Hi ha una esquerra que s'acomplexa pel discurs de la dreta i prefereix anar a eleccions abans d'enfrontar-se a problemes que hi ha sobre la taula», va lamentar.