El TSJC respon a Torra que està citat a les 9.30 hores al Palau de Justícia

El lletrat de l'administració de justícia de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha respost a la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, que la citació del proper 25 i 26 de setembre és a les 9.30 hores a la primera planta del Palau de Justícia. La defensa del president havia presentat un escrit reclamant l'horari i el lloc del judici per desobediència contra Torra, perquè no hi constaven en la resolució que fixava la data de la vista. El president està acusat d'un delicte de desobediència a les instruccions de la Junta Electoral Central sobre la presència de llaços grocs i altres símbols en edificis de la Generalitat en campanya electoral.