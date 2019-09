Junqueras és reelegit president d'ERC amb el 88% dels vots

Oriol Junqueras ha estat reelegit aquest diumenge com a president d'ERC, després de rebre, com a únic candidat, un 88% de suport dels vots emesos, que ha arribat al 57% de participació dels 9.087 militants amb dret a vot. Del total de 5.195 vots emesos, comptant tres nuls, Junqueras n'ha obtingut 4.587 a favor i 106 en blanc. Dels altres càrrecs destacats de la seva candidatura, la secretària general, Marta Rovira, el coordinador nacional, Pere Aragonès, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, han obtingut entre el 83 i 86% de suports. El membre de l'executiva amb menys suport ha estat Lluís Salvadó, amb un 71%, que serà el nou vicesecretari general de coordinació interna. El global de la candidatura ha obtingut 4.693 vots a favor, el 90% dels vots emesos, i 499 en blanc.

En aquesta votació s'escollia la nova executiva nacional del partit i només un equip –el d'Oriol Junqueras, Marta Rovira, Pere Aragonès i Marta Vilalta- optava a l'elecció. També s'han triat la resta de membres del Consell Nacional. En total, 9.087 militants republicans han estat cridats a votar en un congrés on es podia escollir entre l'únic equip presentat, 'Compromís Republicà', o bé el vot en blanc, encara que també es podia escollir si donar suport en bloc a la candidatura o bé escollir els membres de forma individualitzada. A banda dels cinc membres de la candidatura esmentats, altres destacats en percentatge de vot han estat Raquel Sans, Marta Vilaret, Sara Bailac, Jordi Roig, Jordi Solé, Agnès Rotger, Natàlia Garriga, Jordi Castellana, Eva Baró i Cristina Gómez, tots per sobre del 86%. Entre els que han rebut menys suport hi ha Isaac Peraire, amb un 77,9% i Sus Martí i Marc Sanglas, amb un 80%.

D'altra banda, a la jornada electoral també s'han pogut votar fins a un màxim de vint persones candidates al Consell Nacional de manera paritària. Les trenta persones més votades s'integraran a l'estructura del Consell Nacional. Hi ha hagut 524 vots en blanc. Entre els més votats, destaquen Joan Tardà, amb 3.460 vots, i Josep Maria Jové, amb 2.374. Josuè Sallent, detingut el 20-S del 2017, ha estat l'últim candidat home que ha entrat, amb 965 vots. L'exdiputat al Congrés Joan Puig s'ha quedat fora del Consell Nacional en rebre 825 vots. Entre les dones, les més votades han estat Maite Aymerich, amb 1.935 vots, Mònica Morros, amb 1.790, i Carme Porta, amb 1.643.

La jornada electoral ha arrencat a les 9 del matí per via electrònica i s'ha estès fins a les 8 del vespre, mentre que presencialment s'ha pogut votar en 18 punts arreu del país, de 10 del matí a 7 de la tarda. De fet, aquesta ha estat la primera edició on es podia votar telemàticament. Alguns votants, com els presos, exiliats i qui no pugui exercir el vot ni presencial ni telemàticament, ja havien pogut emetre el seu vot per correu. Aquesta participació del 57% s'atribueix sobretot a la possibilitat del vot electrònic, cosa que ha permès superar el 44% de participació i 3.249 vots del 2011 i el 33% de participació i 2.416 vots del 2015.

La nova secretària general adjunta, Marta Vilalta, s'ha mostrat molt satisfeta per l'augment de participació i també de l'ampli suport a la direcció actual, cosa que fa que el partit, segons ella, surti de les eleccions "més fort i reforçat", amb els líders a la presó i l'exili però sense que "l'estat els pugui fer callar". "La democràcia interna preval sobre el que puguin dir els poders de l'estat", ha reblat.

La nova executiva es reunirà per primer cop aquest dilluns, a principis d'octubre es reunirà el Consell Nacional, que començarà a elaborar els documents pel Congrés, que es farà previsiblement a finals de tardor.