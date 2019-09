Tercer atac en sis dies de l'os Cachau a bestiar equí

Els tècnics del Conselh Generau d'Aran han certificat un nou atac de l'os Cachou a una euga d'un any i mig. L'atac es va produir el 4 de setembre però no havia estat detectat fins ara i s'ha pogut descobrir gràcies al senyal del collar GPS de l'animal. Diversos signes en la pell de l'egua han servit per demostrar que l'autor d'aquesta mort ha estat l'os. Amb aquesta ja són tres les baixes de bestiar equí atribuïdes a Cachou en només sis dies, entre el 4 i el 10 de setembre. El síndic d'Aran, Francés Boya, ha reiterat la seva preocupació per ''l'agressivitat'' d'aquest exemplar, i ha assegurat que amb aquest nou atac es troba ''al límit'' del que marca el protocol per ser extret del medi.

Les mesures de condicionament aversiu són de difícil aplicació en aquest tipus d'ossos, perquè no estan habituats a la presència humana i presenten un comportament nocturn i esquiu envers l'home, han informat des del Conselh Generau.

El Govern aranès ja ha mostrat el compromís de protegir els interessos dels ramaders aranesos davant aquesta problemàtica i, de fet, s'havia programat una reunió per aquest dimarts, 17 de setembre, amb el Secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, per tractar aquest afer, però s'ha hagut de posposar a causa de la dramàtica situació de la DANA que es pateix en algunes comunitats.