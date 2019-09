Iglesias lamenta que «l'arrogància» de Sánchez s'ha «imposat sobre la sensatesa»

Pablo Iglesias ha lamentat a través de Twitter que "l'arrogància" de Pedro Sánchez i el "menyspreu a les normes bàsiques" d'una democràcia parlamentària "s'han imposat sobre la sensatesa", i ha culpat el líder del PSOE de la més que probable nova convocatòria electoral, un cop el rei Felip VI ha constatat que cap candidat té prou suport per formar govern. "Pedro Sánchez tenia el mandat de formar govern. No ha volgut", ha escrit el líder d'Unides Podem. "Seguirem treballant perquè la política serveixi per defensar els drets de la gent", ha afegit.

En una segona piulada, Iglesias ha titllat "d'error històric d'enormes dimensions" el fet que Sánchez, al seu parer, forci noves eleccions. Ho fa, diu, "per una obsessió amb acaparar un poder absolut que els espanyols no li han donat". Per això ha considerat que "fa falta un president que entengui el multipartidisme". I ha advertit: "Espanya ha canviat i no retrocedirà".