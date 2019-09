El PSOE està disposat a reunir-se amb Ciutadans de cara a la investidura

El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha expressat aquest dimarts a RNE la disposició de la seva formació a reunir-se amb Ciutadans sobre la seva possible abstenció o suport a la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha fet poc abans que el líder de Cs, Albert Rivera, hagi anunciat que ha reclamat a Sánchez una reunió urgent per pactar la seva abstenció. Segons Ábalos, en la mesura que les condicions que demana Rivera ja es compleixen, "no hi hauria d'haver cap problema perquè facilitin un govern i posin punt i final a la situació d'incertesa en la que estem". Ábalos ha assegurat que Sánchez "sempre ha estat requerint" una reunió amb Rivera, i per tant "el president sempre ha estat disposat" a aquesta trobada. "Si realment això no és un gest previ a la cita amb el rei sinó que és una qüestió sincera i real, no hi ha cap problema a abordar-ho", ha afirmat.

Ábalos ha celebrat el "canvi de posició de Ciutadans", que planteja unes condicions que ja "es compleixen perfectament". En aquest sentit ha insistit que "a Catalunya seguirem defensant la vigència de la Constitució i la integritat territorial d'Espanya", i "des del govern actuaríem amb el 155 quan es qüestionés". També ha reiterat que a Navarra hi ha un govern "constitucionalista" i que el seu executiu no preveu augmentar les impostos a les classes mitjanes i treballadores.

"L'únic que esperem és responsabilitat de partits que tenen a la seva mà que puguem sortir d'aquest impàs", ha afirmat Ábalos.

El PSOE acceptaria ara els vots gratuïts de Podem

Ábalos també ha afegit que la seva formació no rebutjaria un suport "gratuït" de Podem a la investidura de Sánchez. "Si manifesten que ens donen suport, nosaltres òbviament ho acceptarem", ha sentenciat.