La campanya electoral durarà una setmana

? La campanya electoral de les eleccions generals del 10 de novembre durarà només vuit dies en lloc de quinze. Així doncs, començarà l'1 de novembre. És una de les conseqüències de la reforma de la Llei Electoral que el Congrés va aprovar el 2016 per a casos de convocatòria automàtica d'eleccions. Així s'acceleren els terminis previstos per presentar candidatures. A més, es redueixen les subvencions per als partits per a les despeses electorals. Concretament, la reforma legislativa retalla un 30% la quantitat que reben.