Gantz i Netanyahu demanen el mandat per formar Govern

Els líders dels dos partits més votats en les eleccions parlamentàries a Israel, Benjamin Netanyahu i Benjamin Gantz, van apostar ahir per demanar la responsabilitat de formar un nou govern, tot i que els resultats oficials presenten un panorama en què seria difícil formar una coalició majoritària a la Knesset.

Amb un escrutini del 91%, el Partit Blau i Blanc de Gantz té 32 escons, mentre que el Likud del primer ministre israelià en té 31. Netanyahu va convocar eleccions anticipades en no aconseguir formar un Executiu després dels comicis d'abril.

Darrere seu figuren la Llista Àrab Unida, amb tretze; Yisrael Beytenu i Xas, amb nou; Judaisme Unit de la Torà (UTJ), amb vuit; Yamina, amb set; el Partit Laborista, amb sis, i la Unió Democràtica, amb cinc.

Davant d'aquesta situació, Gantz va prometre treballar per formar un govern d'unitat i «curar la ferida de la societat israeliana», i també va confirmar que s'ha posat en contacte amb els partits d'esquerra.

«Ja he parlat amb Amir Peretz –líder del Partit Laborista– i Nitzan Horowitz –de la Unió Democràtica– i ens reunirem en els propers dies. Parlaré amb Lieberman i d'altres», va detallar, abans de subratllar que la seva intenció és «parlar amb tothom». «Demano a tots els meus rivals polítics que deixin a un costat les diferències polítiques i treballin junts per crear una societat justa i igualitària per a tots els ciutadans d'Israel», va afegir, segons el diari israelià The Jerusalem Post.



«Govern sionista»

Per la seva banda, el primer ministre israelià va apostar ahir per una coalició dels partits de dreta i ultraortodoxos, en una compareixença en què ha rebut els crits dels seus seguidors en contra d'un govern d'unitat.

«Tots els socis del Likud volen avançar junts per construir un govern fort i no permetre un perillós govern antisionista», va sostenir Netanyahu.

El primer ministre israelià va destacar la seva relació amb el president dels Estats Units, Donald Trump, i va indicar que les negociacions amb Washington «decidiran el futur d'Israel durant dècades». «Israel necessita un govern sionista ferm i estable», va afirmar.

D'altra banda, la Unió Europea va avisar ahir el futur Govern israelià que «actuarà en conseqüència» si s'annexiona la Vall del Jordà, tal com va prometre Netanyahu que faria si guanyava les eleccions.