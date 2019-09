Sánchez adverteix que aplicarà el 155 a Catalunya si es «violenta l'Estatut i la Constitució»

L'última sessió de control del Congrés de la legislatura va esdevenir ahir la plataforma de llançament de les campanyes electorals de totes les formacions que es van retreure mútuament el fiasco de les negociacions per a la investidura. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va culpar de nou PP, Cs i Podem del «bloqueig» i va advertir ERC que el seu partit està disposat a aplicar el 155 a Catalunya «si la Generalitat fa qualsevol intent de violentar de nou l'Estatut i la Constitució».

Sánchez va respondre les preguntes del líder del PP, Pablo Casado, que el va acusar d'haver «traït tothom» perquè «no és de fiar», i del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que li va recordar que els ciutadans «estan fins els nassos» de la classe política i li va retreure el seu acostament d'última hora a Ciutadans.

Sánchez va assistir a la sessió de control per respondre dues úniques crítiques i enmig d'un ambient de confrontació ja amb la bancada de la dreta, que va interrompre en diverses ocasions el seu discurs i va obligar a intervenir la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. El líder del PSOE va afirmar que el 28-A els espanyols van decidir situar a La Moncloa «un govern progressista que no depengués de les forces independentistes». Però «vostès no han assumit la seva responsabilitat ni el resultat del 28-A», ha assenyalar Sánchez les altres forces polítiques.