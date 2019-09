L'Audiència Nacional rebutja investigar la vinculació de l'imam de Ripoll amb el CNI

El jutge de l'Audiència Nacional que indaga els atemptats terroristes del 17-A a Catalunya ha rebutjat investigar la suposada vinculació de l'imam de Ripoll, considerat presumpte cervell dels atacs, amb el CNI, com sol·licitava una acusació particular.

En un acte, el titular del jutjat central d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, conclou que no procedeix practicar les diligències d'investigació sol·licitades per Francisco Javier Martínez, pare d'un menor mort en els atacs que exerceix l'acusació particular en la causa.

L'advocat d'aquesta acusació particular, Jaume Alonso-Cuevillas, ha anunciat que recorrerà la decisió del jutge de no practicar les diligències sol·licitades, entre les quals figurava la testifical dels agents policials que es van entrevistar amb l'imam de Ripoll entre el 2012 i el 2014, quan va ser a la presó a Castelló per delictes relacionats amb el narcotràfic.

En el seu acte, el magistrat fa «íntegrament» seus els arguments de la Fiscalia, que es va oposar a indagar la relació de l'imam Abdelbaki Es Satty amb el CNI, amb l'argument que això excedia l'àmbit d'investigació de la causa dels atemptats i que no s'havia posat de manifest cap indici que apuntés a aquests vincles.

En el seu escrit, assumit pel jutge instructor, la Fiscalia raonava també que els moviments de la cèl·lula que va atemptar a la Rambla s'han anat «recomponent amb la informació obtinguda de la cooperació internacional» i de l'anàlisi dels correus intervinguts.

També addueix la Fiscalia que les possibles vinculacions de la cèl·lula amb el terrorisme gihadista ja han estat investigades pels Mossos d'Esquadra, en unes indagacions que, destaca l'escrit del ministeri públic, s'han dut a terme «amb rigor i esforç» per determinar la responsabilitat criminal dels processats i de «terceres persones» que haguessin pogut col·laborar amb ells.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va assegurar ahir que la decisió de l'Audiència «fa pensar que hi ha alguna cosa que no volen que se sàpiga». Segons Budó, aquest fet genera «confusió i dubte» i, un cop més, va denunciar «la manca de transparència per part del Govern de l'Estat espanyol». Budó ha fet aquestes declaracions després d'inaugurar a Manresa una jornada sobre el rol dels municipis en la reforma horària (vegeu pàgina 5).