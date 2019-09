Agredeix l'exparella a cops de pala a plena llum del dia

Dos ferits de caràcter lleu en una baralla per raons sentimentals a plena llum del dia, un d'ells per cops de pala i l'altre per cops de puny. L'incident es va produir ahir a la tarda al carrer Portlligat de Figueres. La disputa entre dos homes i una dona va deixar ferits els dos homes (l'actual parella i l'exparella de la dona), que van ser atesos a l'hospital de Figueres per ferides a tot el cos arran de la baralla.

Els fets van passar ahir a la tarda pels volts de dos quarts de quatre, quan els dos homes i la dona van iniciar una baralla en plena llum del dia. Es desconeix el motiu però els Mossos apunten que seria de caire sentimental.

En el transcurs de la disputa, es van agredir físicament amb cops de puny i, fins i tot, la dona i la seva actual parella haurien propinat cops de pala a la cara de l'exparella, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Posteriorment van fugir amb el vehicle.

L'home, amb la cara ensangonada, va quedar ferit a terra i va ser atès pels vianants i veïns de la zona, que van alertar els serveis d'emergència.

L'incident va generar una forta expectació i fins al lloc s'hi van desplaçar diverses dotacions de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, que estaven pendents de rebre la pertinent denúncia.