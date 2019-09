Iceta diu que no es donen les condicions per a una llei d'amnistia

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que una llei d'amnistia després de la sentència pel procés independentista «no correspon al que ha passat, és l'oblit», i va opinar que seria dir que no ha passat res perquè es considera que les lleis que hi havia en aquest moment no eren justes, i al seu parer no es donen aquestes circumstàncies.

En una entrevista al Punt Avui, Iceta va descartar l'absolució perquè, «com a mínim, hi ha hagut desobediència», i sobre la reacció a la sentència va desitjar que no hi hagi un nou clima de crispació a Catalunya.

El dirigent del PSC va insistir que a Catalunya convenen eleccions perquè el Govern està «desorientat, dividit, amb una de les forces polítiques que l'integren en un estat de greu dificultat interna», i veu també dificultats fins i tot per a una resposta a la sentència, en les seves paraules.

Iceta va defensar que les eleccions no allunyen la possibilitat de donar suport a uns pressupostos a Catalunya, sinó que «el que allunya això és la decisió del president Torra d'obrir una nova etapa de confrontació», i va assegurar que així només podrà dur endavant els comptes amb la CUP.

També va descartar presentar-se com a president del Senat després de les eleccions generals: «Jo ara m'he de centrar en la meva tasca d'intentar convertir-me en president de la Generalitat».