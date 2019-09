Sánchez fa una crida a la mobilització de «tots els progressistes» de cara al 10-N

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar que el seu partit no ha de fer «cap canvi ideològic ni fingir res» per aconseguir un Govern de progrés.

En una carta als militants socialistes difosa pel PSOE, Sánchez va demanar «mobilitzar tots els progressistes» d'Espanya, tant a aquells que van votar el partit fa cinc mesos com aquells que «es van inclinar per altres opcions i han comprovat que el seu vot ha resultat estèril i només ha servit per perllongar el bloc i la inestabilitat» del país. «Hem d'aconseguir que els espanyols enviïn el 10 de novembre un missatge encara més alt i més clar, perquè ningú pugui tornar a ignorar la seva voluntat d'arribar a un Govern progressista, estable i coherent», va assenyalar.

L'aspiració dels socialistes, segons va destacar Sánchez, està recollida en un programa «profundament social» que incorpora les més de 370 mesures acollides en desenes de trobades amb la societat civil i que, en les seves paraules, han de complir «rigorosament» si governen.

El líder socialista va assegurar que Espanya necessita un Govern «estable i sòlid», que també sigui capaç de «donar resposta a les amenaces imminents» que pesen sobre Espanya. Entre aquestes amenaces, va destacar un Brexit «dur» que incideixi sobre les finances; la desacceleració econòmica internacional; o la gestió de la sentència del Procés i el seu impacte sobre la convivència al país. «Hem de comportar-nos com el que som: una esquerra moderada que defensa la Constitució i l'Estat de les Autonomies.

D'altra banda, el president de l'Executiu en funcions va recordar que la seva pretensió inicial era «arribar a un acord amb una sola condició, que fos un Govern estable, coherent i no un Govern dividit des de l'inici». En aquest sentit, va explicar que l'objectiu era formar un Govern «que actués amb l'horitzó d'una legislatura i no d'una simple investidura», que «no estigués condemnat al fracàs des del principi» i que fos un Govern que «aportés estabilitat a Espanya». «Coneixes el desenllaç ja que en no acceptar les condicions d'Unides Podem, ells van decidir impedir la formació d'un Govern socialista per quarta vegada, en un cas únic a Europa», va criticar l'encara President del Govern en funcions.