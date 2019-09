4.000 persones denuncien a Sabadell les detencions de membres dels CDR

La plaça Sant Roc de Sabadell, plena a vessar en la concentració per rebutjar les detencions de la Guàrdia Civil

La plaça Sant Roc de Sabadell, plena a vessar en la concentració per rebutjar les detencions de la Guàrdia Civil norma vidal/acn

Més de 4.000 persones, segons la Policia Local, van manifestar-se des de les 7 de la tarda a la plaça Sant Roc de Sabadell en contra de les nou detencions de membres dels CDR que la Guàrdia Civil ha practicat ahir.

Durant la concentració van sentir-se càntics com ara «Vosaltres, feixistes, sou els terroristes», «1 d'octubre, ni oblit ni perdó» o «Fora les forces d'ocupació». Els participants van llegir un manifest de condemna de les actuacions policials i judicials i van celebrar que dues de les persones arrestades quedessin en llibertat.

La plaça Sant Roc de Sabadell va quedar petita per acollir la protesta que els veïns de Sabadell van portar a terme per rebutjar les detencions de nou membres dels CDR, quatre dels quals a la ciutat, per part de la Guàrdia Civil.

Els manifestants s'hi van concentrar amb pancartes en contra de la repressió, estelades i nombrosos cartells on es podia llegir el missatge «N'hi diuen democràcia i no ho és».

Diversos representants polítics i d'entitats van aprofitar el moment per sumar-se a aquesta condemna. Entre aquests hi havia el president d'Òmnium Cultural, Pep Cruanyes, que va assegurar que els fets d'ahir «són un nou pas en l'escalada de repressió política de l'Estat». En aquesta línia, va indicar que «si avui hi ha algú que fa terrorisme és l'Estat» perquè assegura que «està vulnerant tots els drets en una persecució de l'independentisme». També van ser-hi el portaveu del grup parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, la diputada de la CUP,Maria Sirvent o la de JxCat Laura Borràs, que va considerar que «sembla que es vulgui vincular l'independentisme amb el terrorisme».

Borràs va explicar que JxCat ha presentat una iniciativa parlamentària per demanar la compareixença del ministre d'Interior, i exigiran a la Comissió Permanent del Congrés dels Diputats explicacions «per saber què està passant i amb quin fonament s'està intentant criminalitzar l'independentisme».



Voluntat de desmobilitzar

Els grups municipals d'ERC, Crida i Junts, i ANC i Òmnium Sabadell atribueixen l'operació policial que ha suposat la detenció de nou membres dels CDR a la voluntat de l'Estat espanyol «d'atemorir i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista català, divers i absolutament pacífic i radicalment democràtic». En un comunicat conjunt asseguren que «malgrat l'escalada repressiva, no ho aconseguirà» perquè diuen que no tenen por i que els trobaran «sempre dempeus i units». En el text denuncien «una nova onada repressiva contra el poble català» davant la imminència de la sentència de l'1-O i la repetició de les eleccions a les Corts espanyoles per tal de «contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes» amb l'objectiu d'intentar «associar independentisme amb violència».

Les entitats recorden que s'aplicarà als detinguts la llei antiterrorista espanyola, «denunciada per organitzacions independents com Amnistia Internacional, que, per exemple, impedirà que es posin en contacte amb els advocats que triïn lliurement».