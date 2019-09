Batet admet que la repetició electoral provoca «frustració»

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va admetre ahir que la repetició de les eleccions per la falta d'acord per investir president del Govern espanyol ha provocat «certa frustració i desengany» entre els ciutadans, però va defensar que per «sort» hi ha la possibilitat de tornar a anar a eleccions, des del convenciment que votar sempre és «la millor de les opcions».

«La decisió recau ara de nou en els espanyols, davant dels quals retrem de la nostra actuació en aquests mesos», va explicar Batet. Si bé va deixar clar que «el bloqueig institucional» no és «desitjable», Batet va posar èmfasi que «si per evitar-ho cal anar de nou a les urnes», això mai no serà una «mala solució». «Duri el que duri una legislatura, al final sempre seran els ciutadans els que decideixin qui han d'ocupar aquests escons i han d'intentar formar Govern», va continuar, i va mostrar el seu desig que aquests comicis generin unes «noves majories» que permetin al Congrés investir un president que governi quatre anys. Així, Batet va afirmar que confia que es pugui aconseguir un «Govern estable capaç de desenvolupar un programa polític coherent que serveixi per afrontar amb èxits els desafiaments» que Espanya ha d'afrontar els propers anys.