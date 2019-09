El Govern blindarà les delegacions qüestionades per Borrell

El Govern vol blindar les delegacions a l'exterior denunciades pel ministeri d'Exteriors espanyol dirigit per Josep Borrell, i té previst aprovar sis nous decrets per a les oficines del Regne Unit i Irlanda, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França. Aquestes són les sis primeres oficines reestablertes el juny del 2018, i que l'executiu de Mariano Rajoy havia tancat amb el 155. Són, també, sis de les delegacions amenaçades de tancament per un procés judicial al TSJC motivat pel govern espa-nyol. En una primera interlocutòria, el tribunal va rebutjar el juliol tancar cautelarment les oficines.