Esbroncada al Parlament per la presó per als CDR que acaba amb l'expulsió de Carrizosa

El debat de política general al Parlament va finalitzar amb una esbroncada sonada entre diputats independentistes i la bancada de Ciutadans, que va acabar amb l'expulsió del líder parlamentari de la formació taronja, Carlos Carrizosa, i la convocatòria urgent de la Junta de Portaveus.

Primer van ser els quatre diputats de la CUP els que van abandonar l'hemicicle del Parlament, en plenes votacions de les propostes de resolució del debat de política general, en protesta per la presó preventiva decretada per als set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts dilluns.

En acabar les votacions, Gemma Geis (JxCat) i Sergi Sabrià (ERC) van sol·licitar, com havia proposat la CUP, la celebració d'una reunió de la Junta de Portaveus per abordar una resposta a la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón de decretar presó preventiva per a aquests set membres dels CDR, a qui la Fiscalia acusa d'ultimar accions terroristes amb vista al pròxim aniversari de l'1-O.

Tot seguit, diputats de JxCat i ERC, alguns drets, van llançar crits de «llibertat» –entre ells, el president de la Generalitat, Quim Torra, al costat d'un vicepresident del Govern, Pere Aragonès, més moderat–, cosa que va generar una esbroncada amb la bancada de l'oposició, especialment amb el grup de Ciutadans, el president del qual, Carlos Carrizosa, va manifestar la seva «immensa vergo-nya» per aquestes mostres de suport als empresonats i va dir sentir-se «amenaçat per aquells que donen suport al terrorisme».

Paral·lelament, la cambra catalana va aprovar ahir una proposta de resolució de la CUP en la qual s'afirma «la legitimitat de la desobediència civil i institucional com a instruments en defensa d'a-quells drets civils, polítics i socials que puguin ser lesionats». La Cambra també va demanar la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya amb els vots favorables de JxCat, ERC i la CUP.

Els impulsors consideren que la Guàrdia Civil s'ha mostrat obertament com una policia de caràcter polític que està centrada a perseguir determinats col·lectius polítics i socials». El text aprovat reclama la «dimissió immediata» de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.