La CUP concorrerà a les generals per primer cop

El consell polític de la CUP ha decidit aquest dissabte presentar-se per primera vegada a les eleccions generals, que se celebraran el 10 de novembre, davant l'escenari d'"excepcionalitat democràtica" amb l'objectiu de defensar el dret a l'autodeterminació i "dir a l'Estat que se'n vagi".

Ho ha anunciat després de la reunió del màxim òrgan de govern de la formació anticapitalista l'exdiputada Mireia Vehí, qui ha assegurat que no concorren per "bloquejar" sinó per "fer política des de tots els àmbits, espais i institucions" i per dir a l'Estat espanyol "que se'n vagin i no tornin".

Tot i això, ha alertat que la CUP no proporcionarà "cap garantia de governanibilitat fins que no es reconegui el dret a l'autodeterminació, l'amnistia i tots aquells drets fonamentals per a la supervivència de les classes treballadores".