Torra retira la pancarta i en penja una altra sobre la llibertat d'expressió

El balcó del Palau de la Generalitat torna a tenir una pancarta, en al·lusió a la llibertat d'expressió i opinió, i no conté llaços grocs, i que, com ja va passar el març, substitueix la ja retirada sobre els «presos polítics i exiliats». Els exdiputats Lluís Llach i Antonio Baños, l'actriu Sílvia Bel i la portaveu de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, van desplegar la nova pancarta, que substituïa la retirada a primera hora de la tarda per personal del Palau de la Generalitat després de conèixer-se l'ordre del TSJC perquè els Mossos d'Esquadra la despengessin.