Quim Torra: "No es pot condemnar el que no existeix. No som violents"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest diumenge que no pot "condemnar el que no existeix", ja que "l'independentisme sempre ha estat pacífic", i per això "xoca contra la violència de manera natural": "Nosaltres no som violents ", ha assegurat.

En la seva intervenció en un acte polític de JxCat davant del centre penitenciari de Lledoners (Barcelona), el president català ha afirmat que ell "sempre" ha rebutjat la violència, això sí, "quan s'ha produït". "No podem condemnar el que no existeix perquè nosaltres no som violents", ha insistit, i ha afegit: "No tenim cap problema a condemnar la violència quan s'ha produït, però no podem caure en el marc al qual ens volen portar, senzillament ".

Ha instat així mateix a l'Estat i als "partits que han donat suport al 155" a condemnar la "violència d'Estat" durant les votacions l'1 d'octubre de 2017, que per a ell és "l'única violència que s'ha de condemnar".