Càrregues policials en una nova jornada de protestes a Hong Kong

Canons d'aigua tenyida de blau per identificar els manifestants, gas lacrimogen, càrregues policials i detencions van marcar la jornada a Hong Kong, on es van tornar a registrar enfrontaments entre policies i manifestants prodemocràtics en una protesta no autoritzada que commemorava el Dia Mundial contra la Tirania. Per part de la policia, el gas lacrimogen i les pilotes de goma van volar cap al bàndol dels manifestants, alguns dels quals van respondre amb còctels Molotov, maons i cremant barricades, en un intent per alentir l'avanç dels agents.

Tot això va succeir a 48 hores de la celebració del 70è aniversari del naixement de la República Popular de la Xina, pel qual el règim comunista vol fer una gran festa i 14 hores després d'enfrontaments similars en una altra protesta autoritzada dissabte amb motiu del cinquè aniversari de la fi de la Revolució dels Paraigües, en la qual el moviment prodemocràtic també buscava el sufragi universal.