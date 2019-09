Casado qualifica d'«irresponsable» Rivera per no acceptar la coalició

El president del PP, Pablo Casado, va llançar una darrera advertència a Ciutadans quan faltaven unes hores perquè es complís el termini perquè els partits registrin les coalicions amb les que vulguin concórrer al 10-N, tot afirmant que els votants no haurien de pagar la seva poca «responsabilitat» en no acceptar la coalició.

Casado va augmentar així la seva pressió sobre Albert Rivera, a qui va fer referència sense nomenar-lo per advertir que si la seva formació es nega a concórrer amb el PP hauran de salvar amb els vots de la ciutadania «el que algun polític sense gaire responsabilitat ha decidit no unir en una oferta electoral».

Per part seva banda, el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, va reiterar la crida a les forces sobiranistes per formar una «unitat d'acció» de cara als propers comicis i ser «més i més forts» al proper Congrés de Diputats. Otegi va advertir la ciutadania que «si torna a confiar» en les formacions que han «incomplert la seva paraula», aquestes «ho tornaran a fer», i va demanar als bascos que, «per sobre de la mandra» de votar per quarta vegada en quatre anys, «hi ha l'oportunitat» de «tornar a deixar a zero el marcador de la dreta» al País Basc.

Paral·lelament, el president del PNB, Andoni Ortuzar, va assenyalar que el «cabreig basc» amb el que està passant a Madrid s'ha de convertir en «vot abertzale».