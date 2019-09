El TSJC notifica a Torra que el seu judici per la pancarta començarà el 18 de novembre

Un funcionari del Tribunal de Justícia Superior de Catalunya (TSJC) ha notificat al president del Govern, Quim Torra, que el seu judici per la pancarta dels presos i el llaç groc que hi havia a la façana de Palau començarà el 18 de novembre. El president ha signat el document aquest dilluns a les 12:04 hores del matí, després que el lletrat de l'administració de justícia del TSJC Joaquim Martínez acordés -fa 10 dies- ajornar el judici previst pels dies 25 i 26 de setembre. Així, la vista començarà el 18 de novembre amb sessió de matí (9:00) i tarda (16:00). Lluís Llach, Antonio Baños, Sílvia Bel i Teresa Casals van fixar divendres a la tarda un cartell nou a la façana de Palau. Hores abans treballadors de la Generalitat van retirar la pancarta inicial, per l'odre del TSJC als Mossos.

El TSJC jutja el president per desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la presència de llaços grocs als edificis de la Generalitat en període electoral. El jutge instructor Carlos Ramos va decidir el 20 de setembre no admetre la recusació formulada contra ell per la defensa del president, i també va proposar rebutjar les recusacions dels magistrats Jesús María Barrientos i Mercedes Armas.

La defensa de Torra va plantejar la recusació de Ramos, el jutge instructor que havia d'estudiar les recusacions de Barrientos i Armas. Ramos va instruir justament la causa sobre desobediència i ja va descartar recusar-se llavors, tal com pretenia el president de la Generalitat. La petició de Torra citava extractes de resolucions del magistrat i argumenta que el fet que utilitzés certes expressions genera "seriosos dubtes" sobre la seva imparcialitat.



Canvi de pancarta



El TSJC va notificar dilluns passat a Torra el requeriment perquè retirés la pancarta que demana l'alliberament dels líders polítics empresonats que hi havia al balcó de la Generalitat. En saber-se divendres passat que el TSJC ordenaria la retirada, Torra ja va anunciar que no ho faria i que recorreria la decisió, que considera una "vulneració flagrant" del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió.

El requeriment del TSJC és fruit d'una demanda presentada per l'entitat Impulso Ciudadano, que sosté que la pancarta no representa tots els ciutadans i que no hi ha cap fonament jurídic per haver-la col·locat.

Dos treballadors de la Generalitat van retirar la pancarta a favor dels independentistes presos, cap a les 15:30 hores del divendres la tarda. El TSJC havia ordenat just abans als Mossos que despengessin el cartell de forma immediata.

Poc després el cantautor i exdiputat de JxSí Lluís Llach, l'actriu Sílvia Bel, el periodista i exdiputat de la CUP-CC Antoni Baños, i la portaveu de Somescola, Teresa Casals, van penjar una nova pancarta a la façana del Palau de la Generalitat amb el lema 'Llibertat d'opinió i d'expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans'.

Aquesta mateixa pancarta ja va substituir la que feia referència als presos la primavera passada, quan la JEC va reclamar retirar-la, a les portes de les campanyes del 28-A i el 26-M.