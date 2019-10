Foment diu que la vaga de l'11-O té una motivació estrictament política

Foment del Treball va expressar ahir el seu «rebuig» a la vaga general de l'11 d'octubre a Catalu-nya convocada per sindicats independentistes i ha considerat que té una motivació «estrictament política» i «no obeeix realment a reivindicacions laborals». «La inestabilitat política i el clima de tensió de les últimes setmanes comporta conseqüències negatives per a l'economia catalana i més quan s'avancen indicadors negatius per al conjunt de les economies europees», assenyala la patronal catalana.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, estima que l'impacte real d'una aturada de país d'un dia no arribaria al 0,15% del Producte Interior Brut (PIB) i s'hi mostra a favor si hi ha «unitat» de partits i societat civil.