L'independentisme commemora l'1-O amb un perfil baix però cridant a la desobediència

L'independentisme va commemorar ahir el segon aniversari del referèndum unilateral de l'1-O en una jornada de perfil baix, molt diferent de la de fa un any, sense protagonisme dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i en espera de respondre amb «desobediència civil» a la sentència del procés.

No hi va haver ni els talls de car-reteres que van caracteritzar l'1 d'octubre del 2018 des de primera hora del matí, ni les accions sorpresa convocades pels CDR a través de les xarxes socials i que van obligar a tallar llavors nombrosos carrers de Barcelona, ni ocupacions de vies de tren, ni xocs amb els Mossos d'Esquadra. Els CDR, amb tot, van difondre al matí, des del seu compte oficial a Twitter, un comunicat en què asseguren que l'Estat actua «com una bèstia malferida disposada a atacar ferotgement» i adverteixen que seran ells els qui faran «tremolar l'enemic». A Girona, al matí, es va convocar una concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil de Girona, que va aplegar unes 300 persones.

A Barcelona, partits i entitats independentistes van exhibir unitat amb una compareixença als jardins de la Sedeta, on van fer una crida a respondre a una eventual sentència condemnatòria «de manera massiva des de la lluita no violenta i la desobediència civil». JxCat, ERC, la CUP, l'ANC i Òmnium Cultural no van concretar encara cap de les accions que preparen, però sí que van remarcar que «la desobediència civil i la mobilització ciutadana pacífica són els principals instruments que té la ciutadania per respondre als abusos de poder i les situacions d'injustícia». Els dos socis del Govern també van voler transmetre una imatge d'unitat, amb una posada en escena de tots els membres de l'executiu català al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, on el president Quim Torra va llegir un manifest en el que se subratlla el seu compromís a avançar «sense excuses» cap a la consecució de la independència.