Bou defensa el lloguer d'un local a una associació cannàbica perquè és legal

El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou va defensar ahir que la seva societat tingui llogat un local a una associació cannàbica, tal com ha publicat Nació Digital. Argumenta que és absolutament legal, que té tots els permisos de l'Ajuntament i que no hi ha cap queixa veïnal. En declaracions a TV3, va explicar que té llogat aquest local des del 2017, quan no era regidor del PP. Els populars estan en contra d'aquest tipus de clubs.

Ell mateix va voler visitar l'associació i va veure que el local estava «molt ben arreglat». Bou va indicar que pensa respectar el contracte signat durant cinc anys perquè ell compleix la seva paraula, i va insistir que altres activitats com un «bar senzill o una cafeteria» generen més molèsties. «Ells no tenen ni cadires fora. No amoïnen a ningú», va reiterar. Bou els cobra 875 euros per un local de 105 metres quadrats situat a la cantonada de Mare de Déu de Montserrat amb passeig Maragall.

En declaracions a diversos mitjans, Bou va subratllar que si tingués coneixement que s'estava cometent alguna il·legalitat seria «el primer a prendre mesures», però que aquest no és el cas.