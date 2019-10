Forn encapçala la llista de JxCat per Girona a les eleccions generals

L'exconseller Joaquim Forn serà el cap de llista de JxCat per Girona a les eleccions del 10-N, segons van confirmar ahir fonts de JxCat a l'ACN i va avançar l'Ara. D'aquesta manera, substituirà l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que en els comicis del 28-A va encapçalar la candidatura per Girona.

Ara, tal com va anunciar el mateix Cuevillas a través de Twitter, formarà part de la llista de JxCat per Barcelona al Congrés. «Assumeixo, doncs, el repte amb la mateixa vocació de servei cap al país i amb il·lusió de compartir un gran projecte encapçalat per Jordi Sànchez, Laura Borràs i Míriam Nogueras», va afegir l'advocat, que ocuparà el quart lloc.

En les eleccions espanyoles anteriors, Forn no va anar a cap de les candidatures ja que va ser el número u de la llista de JxCat per Barcelona a les eleccions municipals del 26 de maig.