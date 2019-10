Hong Kong prohibeix l'ús de màscares en manifestacions

El Govern xinès ha expressat el seu suport a la llei aplicada per la líder del Govern de Hong Kong per prohibir l'ús de màscares per part dels manifestants que fa més de tres mesos que protesten contra el domini de Pequín i a favor de la democràcia.

Un portaveu de l'Oficina per a Assumptes de Hong Kong i Macau, Yang Guang, va advertir que la situació de caos que hi ha a l'antiga colònia britànica no pot continuar de forma indefinida. Segons Pequín, les protestes podrien provocar una revolució amb intervenció estrangera.

En un intent per frenar les manifestacions contra el domini de Pequín, la cap del Govern de Hong Kong va invocar la llei d'Emergència per aprovar una normativa que prohibeix l'ús de màscares en les mobilitzacions i imposa penes de fins a un any de presó i sancions de fins a 25.000 dòlars de Hong Kong (2.900 euros) per a qui no acati la restricció.

La decisió de la cap de l'Executiu regional arriba la mateixa setmana en què els manifestants han entelat amb les seves mobilitzacions la celebració del dia de commemoració del setantè aniversari de la República Popular xinesa, en una jornada en què la Policia va disparar amb munició real contra els manifestants a Hong Kong i en va ferir de gravetat un d'ells.

La Fiscalia va assegurar que aquest ferit, Tsang Chi Kin, de 18 anys, estava llançant maons i «cometent aldarulls» quan va caure abatut, per la qual cosa ha estat acusat formalment per vandalisme, castigat amb fins a deu anys de presó, i per atacar agents de l'autoritat.

Un jutge va imposar una fiança de 5.000 dòlars de Hong Kong (uns 580 euros) i va prohibir al jove abandonar el país. Segons el seu advocat, Tsang continua ingressat a la unitat de cures intensives d'un hospital, encara que el seu estat és estable.

L'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans va advertir que qualsevol restricció que adopti el Govern de Hong Kong per limitar les manifestacions ha de ser «proporcionada», tenint en compte que «la llibertat de reunió pacífica és un dret fonamental».

«Qualsevol possible restricció ha d'estar basada en la llei i ser proporcionada i el menys intrusiva possible. La llibertat de reunió pacífica és un dret fonamental i hauria de poder gaudir sense restricció de la forma més àmplia possible», va advertir una portaveu de l'Alt Comissionat, Marta Hurtado.

Sobre l'ús de foc real per part de la Policia per reprimir les manifestacions, Hurtado va recordar que aquesta mesura només és legítima com a «últim recurs».