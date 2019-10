Mireia Vehí serà la cap de llista de la CUP en els comicis del 10-N

L'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Vehí serà la cap de llista al Congrés dels anticapitalistes per Barcelona en les eleccions espanyoles del 10 de novembre.

A la seva llista per Barcelona l'acompanyen al segon i tercer lloc els també exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant i, al número quatre, l'exalcalde de Capellades Aleix Auber.

En declaracions a l'ACN, Vehí va dir, després de saber que l'han triat per liderar la llista, que els anticapitalistes van a Madrid «a portar el conflicte al Congrés». «No hi anem a ser la clau de la governabilitat. No vendrem fum ni parlarem de solucions màgiques», va afegir. I és que Vehí, tot i que està encara en espera de la ratificació de la candidatura, ja té molt clar què vol anar a fer a la cambra baixa i, sobretot, què no hi vol fer: «Nosaltres no hi anem a ser la clau de la governabilitat a l'Estat».