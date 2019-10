La CUP ratifica la llista encapçalada per Mireia Vehí amb més d'un 80% dels vots

La CUP ha ratificat les llistes per a les eleccions del 10 de novembre després que s'ampliés el termini perquè al militància votés fins aquest diumenge a les 14 h a causa d'un problema informàtic. La llista per Barcelona, encapçalada per Mireia Vehí, ha rebut un suport del 80,13% del cens, i la seguiran els també exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant. Pel que fa a la resta del territori, s'han ratificat les dues primeres persones de la llista: Mariona Quadrada i l'exdiputat Sergi Saladié a Tarragona (90,47% dels vots), Non Casadevall i Maria Besora a Girona (89,47% dels vots), i Francesc Gabarrell i Júlia Carbonell a Lleida (90,32% dels vots).

En el cas de Barcelona s'han ratificat els deu primers noms de la llista, de manera que als tres exdiputats els seguiran Aleix Auber, Esther de Alcázar, Maties Serracant, Pilar Castillejo, Julià de Jòdar, Eva Fernández i Ignasi Bea.