L'exsecretari d'Hisenda, investigat per malversació i desobediència greu

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha citat a declarar com a investigat, en la mateixa causa judicial que Josep Maria Jové, l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat i actual diputat d'ERC al Parlament Josep Lluís Salvadó. L'ha citat per al 19 de novembre, l'endemà del judici per desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra, pels delictes de malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets, en considerar que hi ha indicis contra ell de la seva participació en l'organització del referèndum de l'1-O i de la preparació «d'estructures d'estat» com la Hisenda pròpia i d'un full de ruta per sostenir econòmicament el Govern després d'una suposada independència.



Arrestat el 20-S

Salvadó va ser arrestat el 20-S del 2017 per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, però en les eleccions d'aquell desembre es va convertir en aforat. Des d'aleshores, la seva situació legal havia quedat en els llimbs i en la interlocutòria de processament tampoc no quedava clara. La magistrada d'Instrucció del jutjat número 13 va enviar al TSJC una exposició raonada per investigar Salvadó, cosa que ara l'alt tribunal català ha acabat acceptant.

Segons la interlocutòria del TSJC, Salvadó era subordinat de Jové, que ja va declarar al juny davant d'Alegret, i des del principi del 2016 ja treballava en la creació d'«estructures d'estat» tot i la prohibició del Tribunal Constitucional. La magistrada del TSJC fa servir els arguments de la magistrada d'Instrucció 13 per assegurar que Salvadó s'havia centrat en la construcció d'una hisenda pròpia i concretament en quatre projectes: sostenibilitat econòmica i financera i finançament del nou estat; el Banc Central de Catalunya; la supervisió del sistema financer; i l'autoritat de la competència.

En un llapis de memòria trobat el 20-S a la seu de la Conselleria d'Economia es va trobar un document que duia per títol «full de ruta-recaptació octubre 2017» i un gràfic amb la cronologia que la Secretaria d'Hisenda havia de seguir abans de l'1-O. Tots dos documents coincidien amb algunes de les anotacions que figuren en la ja coneguda «agenda Moleskine» de Josep Maria Jové. Salvadó també hauria preparat normativa administrativa de rang divers i diferents informes, coneixia els enviaments de targetes censals a ciutadans per l'1-O i, en un altre document, se li encarregava la coordinació d'escenaris posteriors al referèndum.