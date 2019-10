El PSOE promet impulsar el diàleg amb la Generalitat en el seu programa electoral

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a la presidència, Pedro Sánchez, va presentar ahir 35 mesures incloses al seu programa electoral entre les que hi ha «acordar el conflicte de convivència a Catalunya impulsant el diàleg entre catalans i també entre el govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya, sempre dins de la Constitució». El document també recupera altres compromisos com el blindatge del sistema de pensions vinculant-les a l'IPC real, l'increment del Salari Mínim Interprofessional, l'abolició de la prostitució, la regulació de l'eutanàsia i la fi dels copagaments sanitaris.

Sánchez va presentar la síntesi del programa –el definitiu es donarà a conèixer en les pròximes setmanes- en un acte on va afirmar que el seu és un projecte «progressista, real i rigorós» per «superar el bloqueig» i «avançar en justícia social». Espanya, va afirmar, necessita «un govern coherent i estable» de caràcter «progressista» amb capacitat «d'estendre la mà per acordar» però també amb «mà ferma» per defensar els interessos de l'Estat.

Sánchez va situar un cop més la situació a Catalunya el primer dels «desafiaments i amenaces» que l'Estat ha d'afrontar –va dir- amb «valentia» i «determinació». Va fer referència a «la resposta independentista a la sentència del Suprem» que el Govern espanyol, va assegurar, abordarà des de la «garantia» de la seguretat i apostant per «la convivència» des de la «llei i el diàleg».

El primer punt d'aquest avançament del programa és un augment de les pensions. «Protegirem les pensions cada any i per sempre» des del «blindatge constitucional» per assegurar-ne la sostenibilitat, l'actualització d'acord a l'IPC i l'augment de les pensions mínimes i no contributives. Segons Sánchez, ho farà des d'aquest any. «Els anuncio que aquest 2019 actualitzarem les pensions del 2020 a l'entorn de l'IPC real», va afirmar el president en funcions. Sánchez també ha inclòs al seu programa un augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI).